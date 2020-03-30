ترامب: 2 مليون حالة وفاة متوقعة إذا لم نتخذ الإجراءات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تكون حققت إنجازًا بتمكنها من حصر عدد الوفيات بسبب فيروس «كورونا» بين مئة إلى مئتي ألف، بدلا من أكثر من مليوني حالة وفاة محتملة.وأكد «ترامب»، خلال مؤتمره الصحفي الذي انعقد اليوم الإثنين بشأن فيروس «كورونا»، أنه لو لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لأصبح عدد الوفيات أكثر من مليوني حالة.وأوضح أن البلاد ستشهد ذروة في حصيلة الوفيات، خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب فيروس كورونا، وهو أمر متوقع.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.