وزير الأوقاف: ما تفعله الجماعة الإرهابية من تحريض لا يمت للإسلام بصلة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما تفعله جماعة الاخوان الارهابية به من تحريض وأقاويل حول منع قيام صلاة الجمعة لا يمت للإسلام أبدًا، لافتًا إلى أن دين الإسلام دين تسامح ورحمة، ويدعو إلى المحافظة على النفس الإنسانية من الهلاك.وأضاف وزير الاوقاف، أثناء حواره ببرنامج "رأى عام" المذاع على قناة "ten"، أن الفقهاء وضعوا شروطًا لإقامة صلاة الجمعة، أهمها تحقق الامن للجميع، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم توفر الأمن فلا يجب قيام صلاة الجمعة.وأوضح أن قرار منع الصلوات في المساجد لم يضر الصلاة، متابعا: «صلي في بيتك وتضرع إلى الله فذلك وقت اللجوء إلى الله»، لافتًا إلى أن قرار تمديد منع إقامة صلاة الجمعة يعتمد على رأى الأطباء والعلماء، مشيرًا إلى أن الرأي الديني يبنى على أساس الرأي العلمي في تلك الأوقات.كما أكد أن كلًا من الإيمان والعلم والفقه يعملان على إكمال بعضهما البعض، مشددًا على أن الرأي الديني يبنى على العلم في حالة الأمراض والأوبئة.