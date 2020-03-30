«أبو اليزيد»: لدينا مخزون من السكر يكفى 7 أشهر

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن الشركة تنفذ تعليمات الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث منحنا إجازات بالتناوب داخل المصانع والإدارة والعاملين في عمليات النقل.وأضاف «أبو اليزيد»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن إنتاج السكر لم يتأثر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ لأن الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل باستراتيجية لتوفير غذاء آمن ومخزون كافي، مؤكدًا أن مصر لديها مخزون من السكر يكفي لمدة ٧ شهور سواء في البنجر أو القصب، ولدينا احطياطي من السكر لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية علاوة على المخزون داخل المصانع والإنتاج الحالي.وأوضح «أبو اليزيد»، أن محصول البنجر يختلف عن القصب في أن البنجر زراعة تعاقدية مع المزارعيين، ولهم مميزات عن مزارعي القصب، وهناك علاقة مباشرة بين المصنع والمزارع، والمصنع يدعم المزارع ويتم نقل المحصول من خلال المصانع وتوفير التقاوي مجانًا، بالإضافة إلى علاوة التبكير وعلاوة الحلاوة وهي مميزات عن مزارعي القصب في السعر.