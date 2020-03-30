المغرب: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 479 حالة.وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1794 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 13 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 26.وأهابت وزارة الصحة المغربية، في بيانها الليلة، بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.