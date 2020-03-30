أحمد موسى عن الزحام أمام شركات الاتصالات: «خطر وعيب»

طالب الإعلامي أحمد موسى، بعدم التجمع أمام شركات الاتصالات مثلما حدث اليوم في مناطق مختلفة من أجل الحصول على شرائح اتصالات تستخدم في الامتحانات، قائلًا: «أنا بنصح عشان خايف على 100 مليون والله».وأضاف «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه يجب على وزير التربية والتعليم ووزير الاتصالات التوصل لحل لهذا الزحام ومنع هذا التجمع، مؤكدًا أن مثل هذه التجمعات «خطر وخطأ وعيب».وعلق «موسى» على فيديو لزحام المواطنين أثناء خروجهم من مترو الأنفاق، متسائلًا «كيف يفعلون مثل هذه السلوكيات»، ولا يوجد مبرر لشخص يخرج من أعلى ماكينة التذاكر في محطات المترو.