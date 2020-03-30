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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تتخطى حاجز 700 ألف حول العالم

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:11 ص
كورونا
كورونا
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قدر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، 700 ألف حالة على مستوى العالم منذ بداية تفشي الجائحة في شهر ديسمبر من العام الماضي في الصين.

وجاء على موقع رصد حالات فيروس كورونا (كوفيد -19) التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن عدد الاصابات بلغ حتى اللحظة أكثر من 713 ألف حالة بزيادة بأكثر من 60 ألف حالة خلال بضع ساعات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 135 ألف حالة، وإيطاليا أكثر من 97 ألف حالة، والصين أكثر من 81 ألف حالة، وإسبانيا أكثر من 78 ألف حالة.

كما ذكر الموقع أن عدد الوفيات على مستوى العالم تجاوز 33 ألف حالة، تصدرت إيطاليا بأكثر من 10 آلاف حالة، تليها إسبانيا بأكثر من 6 آلاف ثم الصين أكثر من 3 آلاف، ثم إيران بأكثر من 2500 حالة.

وأشار الموقع إلى أن عدد المتعافين اقترب من 149 ألف حالة في الصين أكثر من 75 ألف حالة ثم إسبانيا بأكثر من 14 ألف حالة تلتها إيطاليا بأكثر من 13 ألف حالة وبعدها إيران بأكثر من 12 الف حالة.

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