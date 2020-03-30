البحرين تتهم قطر بعدم الالتزام بقرارات مجلس التعاون لتحقيق أهداف سياسية

أكد وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي، أن دولة قطر لم تلتزم بقرارات وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين عقدوا اجتماعًا أكدوا من خلاله وجود إجراءات احترازية مشددة تتعلق بالتنقل بين دول المجلس، متهما قطر باستغلال الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم كورقة سياسية وإعلامية.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء في تصريح لوزير شؤون الإعلام البحريني لبرنامج "مجتمع واعي" الذي يبثه تلفزيون البحرين، حيث شدد على أن استغلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم لتحقيق أهداف سياسية دخيلة على مجتمعاتنا ليس مستغربًا على وسائل الإعلام القطرية، مؤكدًا أن عملية جلب مجموعة من إيران إلى قطر ومنها إلى سلطنة عمان دون علم أي جهة معنية بهذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام.وأشار إلى أن امتعاض المواطنين القطريين في عدد من دول العالم من عدم السماح لهم بالعودة إلى قطر دليل على أن الظرف الحالي يستوجب على الدول جملة من الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الطبية التي تقوم بها مملكة البحرين بشكل مدروس وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أنه لا يجوز من منطلق إنساني استغلال هذه الورقة إعلاميًا بالصورة التي يحاول إعلام النظام القطري الترويج لها.