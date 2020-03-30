الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد العذراء مريم.. اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بالتذكار الشهري للعذراء مريم، والذي يحتفل به المسيحيون حول العالم، وفقًا لكل طائفة تابعين لها.ومن أبرز الأعياد التى يحتفل بها المسيحيون بالعذراء مريم هي «عيد البشارة» بميلادها الذي يوافق 7 مسري في الشهر القبطي، حيث بشر الملاك والديها ففرح بها ونذرها والديها إلى الله.ومن ضمن أعيادها أيضًا «عيد ميلاد العذراء»، والذي يحل في أول بشنس، بالإضافة إلى «عيد دخولها الهيكل»، والذي تحتفل به الكنيسة في 7 كيهك، بالإضافة إلى ذكرى نياحتها في 7 طوبة من الشهر القبطى.