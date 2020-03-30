رئيس الوزراء الجزائري يزور ولاية البليدة المعزولة.. اليوم

يقوم رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، بزيارة إلى ولاية البليدة، التي فرض عليها حجر منزلي كامل يشمل حظرا للتجوال طول اليوم، حيث سيزور مستشفى «فرانس فانون» التي تم بها حجز أكبر عدد من الأشخاص المصابين بفيروس «كورونا».وبحسب رئاسة الحكومة الجزائرية، فإن عبد العزيز جراد سيطلع على مستوى هذا المستشفى الجامعي وظروف العناية بالمرضى وتطور الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» في الولاية التي يوجد بها نحو نصف عدد الحالات المؤكدة التي تم اكتشافها بالجزائر.وسيستعرض «جراد» مع المسئولين المحليين خاصة الجوانب المتعلقة بتنفيذ الإجراءات التي حددتها الحكومة للاستجابة لاحتياجات الولاية الخاضعة لحجر كلي منذ ستة أيام.وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» إلى 511 حالة إصابة، من بينها 220 حالة بالبليدة، بالإضافة إلى 31 حالة وفاة في 12 ولاية، و65% من الوفيات مسجلة في 4 ولايات هي الجزائر العاصمة، والبليدة، وتيزي وزو وقسنطينة.