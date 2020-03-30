ترامب: توفير 50 ألف جهاز لتشخيص الإصابات بـ«كورونا»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار بهدف تشخيص الإصابات بفيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس القاتل.وقال «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي، إنه يتم التواصل، في الوقت الحالي، مع دول أخرى للحصول على مساعدة منها بشأن تجاربها في مكافحة فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أفادت به شبكة «سكاي نيوز عربية».يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.