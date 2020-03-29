«المصرية للاتصالات»: تسليم شرائح التابلت للطلاب غدًا

قال المهندس محمد أبو طالب، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية، إنه تم اتخاذ قرار جديد بشأن تسليم "الشرائح الخاصة بالتابلت" للطلاب، من خلال مكاتب الإدارات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر الفضائية المصرية: "سنبدأ غدًا الإثنين منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً في الإدارات التعليمية وليس السنترالات من أجل تخفيف الزحام على مواقع تقديم الخدمة".وأرجع أبو طالب حالة الزحام التي شهدتها بعض السنترالات إلى أن يومي الجمعة والسبت، هما إجازة رسمية ومن الطبيعي أن يحدث الزحام مع بدء أول أيام العمل خاصة وأن كل الخدمات تقدم من منفذ واحد بما فيهم تسليم شرائح التابلت المتعلقة بالطلاب.وتابع: "من بكرة سنتواجد في مكاتب الإدارات التعليمية في المحافظات ويقدر عددها بـ 290 مكتب إدارة تعليمية من أجل تسليم شرائح التابلت"، مشددًا على أن الشركة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمترددين على السنترالات ومنافذ تقديم الخدمة.