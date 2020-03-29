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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لماذا لا تحظر الصحة على المستشفيات الخاصة استقبال حالات كورونا؟.. الوزيرة تُجيب

الأحد 29/مارس/2020 - 11:39 م
هالة زايد
هالة زايد
أحلام عبدالرحمن
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ردت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على سؤال الإعلامي عمرو أديب: لماذا لا تحظر وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا؟.

وقالت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الحالات لا تدخل المستشفيات مشخصة على أنها كورونا، وليست جميع الحالات المصابة بالتهاب رئوي مصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أسباب الإصابة بالتهاب رئوي حاد كثيرة.

وكانت الوزيرة أوضحت في تصريحات سابقة، أن سبب ارتفاع نسبة وفيات الحالات المصابة بفيروس كورونا ترجع إلى أن الحالات تصل إلى مستشفى العزل في حالة متأخرة، وبعضها قادم من مستشفيات خاصة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات المنظمة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة

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