القوى العاملة: 1.2 مليون من العمالة غير المنتظمة سجلوا بالموقع الإلكترونى

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن إجمالي العمالة غير المنتظمة التي سجلت بياناتها عبر موقع الوزارة في إطار مجابهة تداعيات فيروس كورونا على هذه الفئة حتى أمس الأحد وصل إلى 1.2 مليون عام، متوقعًا زيادة أعدادها خلال الأيام المقبلة.وأضاف وزير القووى العاملة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن الوزارة لديها إدارات مختصة في هذا الملف في 27 مديرية تقع في 27 محافظة في ربوع مصر تختص بملف العمالة غير المنتظمة.وأشار إلى أنه فور الانتهاء من عملية التسجيل، ووفقًا لتعليمات رئيس الوزراء سيتم تنقيح وتدقيق هذه الكشوف في ظل عدم وجود قاعدة بيانات لهم في الوقت السابق ومن ثم سيتم بوضع آليات الصرف وفقًا للتوزيع القطاعي لتقديم الرعاية لها بشكل مناسب.وأوضح أنه خلال ساعات قليلة سيتم الانتهاء من تحديد آليات صرف الإعاشات للعمالة غير المنتظمة.