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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يقرر تمديد الدراسة عن بعد وتأجيل عطلة الربيع

الأحد 29/مارس/2020 - 11:35 م
المغرب
المغرب
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قررت وزارة التربية الوطنية المغربية مواصلة التعليم والتأهيل عن بعد من خلال بث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزيونية وتوفير المحتويات الرقمية وإمكانية تنظيم أقسام افتراضية عبر مختلف المنصات الإلكترونية دون توقف، وبالتالي تأجيل عطلة الربيع التي كانت مقررة بالنسبة لجميع المراحل الدراسية التابعة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت الوزارة، في بيان الأحد، أن اتخاذها لهذا القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها البلاد من أجل الحد من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وإقرار الحجر الصحي، وتفاديا للآثار السلبية التي قد يسببها أي توقف في التحصيل الدراسي والعلمي الذي يتم حاليا من خلال التعليم عن بعد.

وأشار البيان إلى أن قرار تأجيل العطلة المدرسية يهدف إلى تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من استكمال الدروس المبرمجة، بالتزامن مع إدراج الوزارة لحِصص للدعم والتقوية عن بعد بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة.

ونوهت الوزارة بالحس الوطنى لكافة القائمين على العملية التعليمية ومجهوداتهم القيمة من أجل إنتاج الدروس المصورة ضمانا لمواصلة الطلبة لتَحصيلهم الدراسي والعلمي خلال هذه الظرفية الاستثنائية، داعية الأمهات والآباء إلى الحرص على بقاء أبنائهم في المنازل.

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