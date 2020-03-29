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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تستجيب لاستغاثة صحفييّن بعد تعطل سيارتهما وقت الحظر

الأحد 29/مارس/2020 - 11:33 م
الداخلية
الداخلية
عمرو المزيدي
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قامت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة بمساعدة الزميلين هشام عبدالحفيظ وأحمد مراد الزملاء بصحيفة الجمهورية بعد تعطل سيارتهما أثناء ساعات حظر التجوال.

وتعطلت السيارة بالزّميلين بمحور NA بطريق المشير مع بداية ساعات الحظر، فقَاما بالاتصال بشرطة النجدة، وفور إخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، أمر بسرعة التوجه للزميلين والتعامل مع الموقف باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفور إخطار العَميد محسن الحِلفاوي، مدير الإدارة العامة للطرق والمنافذ بالقاهرة، انتقل الرائد محمد البدوي وتم التقابل مع الزميلين وعمل إصلاح مؤقت للعطل وعندما توقفت السيارة مرة أخرى بالطريق الدائري بالتجمع الخامس توجه الرائد محمد همام بإدارة الطرق والمنافذ والنقيب محمد عبد المنعم بالأمن المركزي إلى مكان الزميلين وأحضرا ونش لنقل السيارة حتى منطقة سكن صاحبها الزميل أحمد مراد.

بدورهما، قدم الزميلان الشكر لرجال الشرطة لجهودهم المبذولة تجاه المواطنين خاصة في فترة حظر التجوال والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ودورهم في منع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.

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