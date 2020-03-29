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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: على الأمير هاري وميجان أن يتحمّلا تكاليف أمنهما

الأحد 29/مارس/2020 - 11:33 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد إنه يتعيّن على الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل تحمل تكاليف أمنهما إذا انتقلا إلى الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن ترامب نشر تغريدة اليوم ردًا على تقارير تفيد بأن الأمير وزوجته انتقلا إلى لوس أنجلوس، وبدأ تغريدته بالقول أنه "صديق عظيم" للملكة والمملكة المتحدة.

وأضاف في تغريدته "لقد أشيع أن هاري وميجان، اللذين غادرا المملكة، سيقيمان بشكل دائم في كندا، والآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك، لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهما الأمنية، يجب أن يدفعا!".

وكان الزوجان أعلنا في وقت سابق من هذا العام تخليهما عن مهامهما الملكية وحصلا على دعم الملكة إليزابيث الثانية، وقالا أنهما سيقسمان وقتهما بين أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة.

وقالت مجلة "بيبول" الخميس الماضي نقلا عن مصدر لم تحدده إن الزوجين يقيمان بالفعل في منزل بمنطقة لوس إنجلوس ولم يجازفا بالخروج إلى الشوارع، وكانت ولاية كاليفورنيا التي تقع بها المدينة قد ألزمت السكان بالبقاء بالمنزل منذ أيام في إطار جهود احتواء كورونا.

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