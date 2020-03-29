أرملة جورج سيدهم تكشف سر ابتسامته ورحلة علاجه طوال 20 سنة

قالت ليندا مكرم، أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، إن زوجها كان يملك ابتسامة كبيرة وهي نعمة من الله.أضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث":"لما كنا في لندن في رحلة علاجه كانت الممرضات يسألوه دائمًا عن سر الابتسامة الدائمة على وجهه رغم مرضه"، مضيفة:"كان رجل مليء بالسلام".ولفتت إلى أن زواجها استمر 24 سنة بعد الأربع سنوات الأولى أصيب جورج بجلطة واستمرت الوعكات الصحية طوال 20 سنة.وتابعت "كانت يد الله هي التي تعمل وتساعده في هذه الرحلة، حيث كان زوجها سعيدًا شاكرًا لله رغم كل شيء"، مشيرة إلى أنه قبل مرضه كان سريع الحركة.واختتمت أرملة الفنان الكبير حديثه:"لا أريد من أحد يشكرني على رحلتي معه، لكن الشكر كله لله طيلة هذه السنوات، أكتر حاجة كنت بحبها فيه أنه إنسان لأقصى درجات الإنسانية وكريم جدًا ومن داخله طفل أبيض القلب لا يحمل ضغينة لأي إنسان".