والد الطبيب المصرى المتوفى بكورونا فى السعودية يكشف تفاصيل رحيله

كشف والد الطبيب البيطري محمد، الذي رحل توفى بعد إصابته بفيروس كورونا في السعودية، تفاصيل إصابة نجله.وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر الفضائية المصرية، إن نجله يعمل بالسعودية منذ 6 سنوات، ويعمل مندوب دعاية لشركة أدوية، وبدية المرض جاءت بعد إصابته بنزلة برد وتوقعها برد في البداية وذهب لطبيب خاص.وأضاف: "الطبيب وصف له بعض الأدوية التي زادت حالته سوءًا واضطر بعدها للذهاب لمستشفيات وزارة الصحة، وعند وصوله تم إدخاله للعناية المركزة لمعاناته من التهاب رئوي شديد وظل بالعناية لمدة أسبوع كامل ثم رحل".وأكد أن زوجته وابنته البالغة 9 أشهر يخضعان للعزل الطبي الآن بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس ولكن حالتهما جيدة وتستجيبان للعلاج، كما تم حصر كل المخالطين له.وأوضح أن نجله تم دفنه اليوم والسفارة المصرية نفذت الإجراءات اللازمة له، موجهًا نصيحة للجميع بعدم الاستهانة بحالات البرد.