محافظ البنك المركزي: وضعنا الاقتصادي أقوى من 2011

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن وضع مصر الاقتصادي أقوى من قبل 2011 ولديها احتياطيات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.أضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن 90% من المشروعات متناهية الصغيرة يحصلون على قروضهم من نحو 100 جمعية أهلية موجودة في مصر، والتي لها نظام مختلف في الإقراض والتحصيل على المشروعات متناهية الصغر، عكس قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.أوضح محافظ البنك المركزي أن مَن يقومون بتحصيل قروض المشاريع متناهية الصغر أشخاص يعملون باليومية أو بالمقابل الشهري وليس موظفين بالبنك، لافتًا إلى أن البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر متماسكة لأن وضع مصر قوي.وأكد عامر أن العالم شهد لمصر باتخاذ إجراءات احترازية ضد كورونا سبقت دول كثيرة، مؤكدًا أن مصر أقل الدول المتضررة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).