شفاء أول حالتين من كورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، عن شفاء أول مصابين اثنين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوضحت الوزارة أن الحالتين كانتا لأجنبيين ظهرت عليهما أعراض الوباء بعد عودتهما من رحلة خارجية، مشيرة إلى أن الفحوص التي خضعا لها خلال اليومين الماضيين أكدت خلوهما من الفيروس.