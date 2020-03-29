ضبط 4 روجوا شائعات عن كورونا عبر «فيسبوك»

تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا تضمن الادعاء بقيام عدد من العاملين بأحد مستشفيات العزل الصحي بالقاهرة بالخروج من المستشفى، والتوجه لأحد المطاعم الكائنة بمحيط المستشفى.ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة، وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم أربعة أشخاص (مندوب توزيع بإحدى الشركات "كاتب المنشور"، صاحب شركة، مدير مبيعات بإحدى الشركات، موظف بأحد المصانع "المسئولين عن إدارة بعض الصفحات على موقع "فيسبوك" وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو).وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (4 هواتف محمولة المستخدمة في ارتكاب الواقعة).وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وأضاف الأول أنه حال تواجده بمحيط المستشفى المُشار إليها، لاحظ ترديد بعض أهالى المنطقة أحاديث حول تردد بعض العاملين بالمستشفى المُشار إليها على المطاعم الكائنة بذات المنطقة، وبث الخبر بذات المضمون على الموقع، وقيام باقى المتهمين بتداول الخبر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث أيد باقي المتهمين ذلك، وأضافوا بقيامهم بإزالة تلك المنشورات من صفحاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.