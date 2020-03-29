الديهي: مصر قادرة على إعطاء دروس في الديمقراطية وإدارة الأزمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر حاليًا قادرة على إعطاء دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان وإدارة الأزمة للجميع.واستنكر الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، هجوم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مصر وزعمه بأن مصر تخفي عدد الإصابات الحقيقة بفيروس كورونا قائلًا: "خليك في همك وخيبتك".وأوضح أن عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا وصل 9217 حالة، موجهًا سؤالًا لأقطاي: "ما رأيك في المقابر الجماعية السرية التي تنفذها تركيا ويتم دفن الموتى بها بعد تفشي كورونا بتركيا"، وأذاع مقطع فيديو للمقابر الجماعية التي يتم دفن ضحايا كورونا بها سرًا.كما أذاع مقطع آخر لطبيب تركي يؤكد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا يفوق إيطاليا، حيث قال خلال الفيديو: "لقد مر 15 يومًا منذ اكتشاف واقعة فيروس كورونا الأولى في تركيا، وعند النظر إلى الاحصائيات مقارنة بإيطاليا التي لم تأخذ استعداداتها، تركيا تخوض اختبارًا صعبًا وجادًا، وعدد الإصابات والوفيات لدينا حتى الآن يفوق بكثير الإيطاليين".