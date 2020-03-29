الكرملين: بوتين زار مصابى كورونا لمتابعة الأمور عن كثب

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة مُستشفى لمعالجة مرضى فيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو؛ لمتابعة كيف تسير الأمور عن كثب، فيما يخص الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الانجليزية، اليوم الأحد، عن بيسكوف قوله" - يفضل (بوتين) دائمًا أن يرى بعينيه كيف تسير الأمور على أرض الواقع.. وبالنسبة لإجراءات الزيارة فقد تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وارتدى الرئيس الروسي البدلة الصفراء لدرء أي خطر".يشار إلى أنه تم رصد حالات إصابة بالفيروس التاجي المستجد في 160 دولة حول العالم من ضمنها روسيا التي سجلت حتى الآن 1534 حالة إصابة و8 وفيات.وتشير أحدث إحصائيات بشأن الفيروس أنه أصاب حوالي 620 ألف شخص حول العالم وتسبب في وفاة أكثر من 30 ألف شخص وصنفت منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف رسميا انتشار الفيروس بـ"الجائحة".