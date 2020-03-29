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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد عرض وإعادة برنامج هنا الزاهد هزر فزر

الأحد 29/مارس/2020 - 10:38 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
محمد مجدي
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ننشر موعد عرض وإعادة برنامج هنا الزاهد هزر فزر؛ حيث تخوض الفنانة ببرنامجها الجديد، تجربتها الأولى فى تقديم البرامج التليفزيونية، مستغلة غيابها عن دراما رمضان المقبل 2020، على شاشة قناة سي بي سي.

يعرض البرنامج يومين فى الأسبوع هما السبت والأحد في تمام الساعة 10 مساء، ويعتمد على فكرة المسابقات حيث تستضيف هنا عدد كبير من الفنانين الذين يتنافسون من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة والتي تعتمد على الكوميديا، حيث ينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهما يضم 3 فنانين، في إطار من التشويق والكوميديا المعتمدة على المعرفة كثيرًا.

ويتنافس الفريقان من خلال مجموعة من الألعاب المشوقة، وتضم الحلقة مواقف طريفة بين النجوم بعضهم البعض، وكذلك مع هنا الزاهد التي جمعها بهم لقطات طريفة في البرنامج.
وأستضافت هنا خلال حلقة يوم السبت، كلا من أحمد فتحى ومصطفى بسيط وأكرم حسنى وجيلان علاء وعمرو وهبة"، فيما كانت حلقة اليوم الأحد إدوارد ونسرين طافش وميريهان حسين، آيتن عامر وأوتاكا ومحمد عز.

ويظهر في البرنامج عدد كبير من النجوم من ضمنهم أكرم حسنى وماجد المصرى وعمرو وهبة ونسرين أمين ومى سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ماجد المصرى ووفاء عامر وأتين عامر ونسرين طافش وميرهان حسين ومينا عطا ومحمد شاهين وأحمد الشيخ وكريم عفيفى وياسر الطوبجى ورشا مهدى وهبة الأباصيرى وسامح حسين ودينا وإيمان السيد وسليمان عيد وإدوارد وغيرهم.

الجدير ذكره أن هنا الزاهد تصور الحلقات الأخيرة من البرنامج بالتزامن مع بدء عرضه على قناة cbc، ومن المنتظر أن تنتهي من تصويره خلال يومان على حد أقصى.

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وكان آخر أعمالها مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان الماضى، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وجمعها بمحمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.

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