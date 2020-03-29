تفاصيل قرار الرئيس السيسي بزيادة بدل المهن الطبية 75%

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.و صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس عبد الفتاح السيسى اعلن زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2،25 مليار جنيه عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.و شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع علي ضرورة متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كما اعرب التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.و وتم التوجيه خلال الأجتماع بضرورة وجود امكانية لتصنيع للمستلزمات والأجهزة الطبية محليًا وفق المعايير الدولية، وذلك بعد ازمة نقصها عالميًا.من جانبها، اشارت وزيرة الصحة إلى أن معدلات انتقال المرض في مصر تعد منخفضة مقارنةً بالمعدلات العالميةوذلك بعد أن سجلت مصر 576 حالة مصابة منها 121 حالة تماثلت للشفاء بشكل كلي.و في نفس السياق كشفت وزيرة الصحة عن العديد من الاحتمالات التي تستعرض مراحل انتشار المرض، بالإضافة إلى منظومة العمل في هذا الخصوص داخل وزارة الصحة، بما فيها الغرفة المركزية، ومستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية، والتجهيزات المتوفرة من أطقم طبية وغرف رعاية مركزة وغيرها، فضلًا عن عرض أعمال اللجنة القومية العلمية فيما يتعلق بوضع بروتوكولات العلاج المحدثة ومتابعة الحالات المرضية بفيروس كورونا المستجد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة" ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.