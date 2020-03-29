البحرين تبحث مع عمان التعاون المشترك لمواجهة كورونا

بحث وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، علاقات التعاون المشترك بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن الجانبين بحثا سبل التنسيق المشترك لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وما تمثله من تحد لدول المنطقة والعالم أجمع.