جهاز الشروق يدعم المستشفى الطبى بمهمات وقائية

كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا تم التنسيق مع المجتمع المدنى لدعم مستشفى الشروق العام بدفعة أولى من مهمات وقائية.وأوضح "رئيس الجهاز" أنه تم تسليم المهمات الآتية: (21400 جوانتى طبى، 17400 جم قطنى طبى ماص، 357 بكرة لزق طبى، 37 لفة توب قماش طبى، 300 جهاز وريد، 200 سرنجة أنسولين، 20 رول فرش سرير)، وجار التواصل مع المجتمع المدنى لتوفير المزيد من الدعم للمهمات حرصا على السلامة العامة.