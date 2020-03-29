غرفة السياحة: رد أموال العمرة للشركات

قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن بوابة العمرة المصرية ألغت رحلاتها المؤكدة من على بوابة العمرة المصرية، نظرًا للقرارات التي اتُّخذت كتَدابير احترازية لمواجهة فيروس «كورونا» من جانب السعودية، مضيفا أنه يمكن للشركات استرداد أموالها التى دفعتها أو أي أموال أخرى مستحقة للشركة، وذلك بالنسبة للأموال التى تم دفعها فى مصر.وأضاف باسل السيسى فى تصريحات خاصة، أن الرسوم الأكبر التى قامت الشركات بتحويلها إلى الجانب السعودى نظير الخدمات التى كانت ستقدم للمعتمرين لم يتم تفعيل آلية من جانب السعودية لاسترداد هذه الأموال حتى الآن، موضحا أن هذا الأمر ليس مقتصرا على مصر فقط، بل على دول العالم بالكامل.وفى ذات السياق، قامت عدد من شركات السياحة برد مقدمات حجز العمرة لشهرى شعبان ورمضان القادم، نظرا لعدم وضوح الرؤية حتى الآن واتضاح الموقف من رحلات العمرة فى ظل تداعيات الفيروس المستجد على حركة السفر.