«المتحدة» تقدم التوعية بفيروس كورونا باستخدام لغة الإشارة

بدأت قنوات المتحدة المختلفة في عرض فيديوهات التوعية والتعريف بفيروس «كورونا»، وأساليب الوقاية منه مصحوبة بترجمة إلى لغة الإشارة، حتى تصل تلك المعلومات المهمّة لفئة كبيرة تقدّر بـ7.5 مليون فى مصر حسب إحصائيات الأمم المتحدة.وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن المساحة التى يتم تخصيصها للترجمة إلى لغة الإشارة تأتي من واقع اهتمام إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسي بأن تتم التوعية لجميع فئات المجتمع، استكمالًا للمسئولية المجتمعية للمجموعة وإسهامًا منها في تنمية المجتمع.