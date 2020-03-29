وزير التعليم يكشف موعد الإعلان عن تفاصيل المشروعات البديلة للامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع بديل الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بأعمارها يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه يتم الآن الاستعداد لكافة التفاصيل بشكل مبسط وهو أسهل بكثير من الامتحانات التقليدية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "سيتم الإجابة على كافة الأسئلة خلال يومين"، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الأكواد على الطلبة للدخول بها إلى المكتبة الرقمية.وأوضح أن الصفوف الابتدائي وحتى الإعدادية ستستبدل الامتحانات بمشروع بحثي لكل طالب وهو نظام معترف به في كافة دول العالم عبر منصة ستكون جاهزة الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن المذاكرة ستكون عبر مكتبة رقمية.ولفت إلى أنه في حال تعذر وصول الطلبة في تقديم المشروع لعدم وجود إنترنت، يمكن الحضور للمدرسة وتسليم المشروع بشكل ورقي.وعلق الوزير على مشاهد الازدحام التي شهدتها اليوم فروع شركات الاتصالات والسنترالات، قائلًا: "فوجئنا بهذا الازدحام ولا أعلم من أخبر الطلبة بالنزول للسنترال ونسقنا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم تفاديًا للزحام الذي شهدته السنترالات، وسنقوم بفتح بعض المدارس لتسليم الشرائح دون الحاجة لتكرار مشهد تكدس اليوم".وعن وضع الطلاب في الخارج، قال الوزير: "الامتحانات كانت ترسل لهم عبر الحقائب الدبلوماسية والآن أصبح الأمر صعبًا"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن حل إلكتروني خلال 48 ساعة على الأكثر.