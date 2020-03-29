رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم يكشف موعد الإعلان عن تفاصيل المشروعات البديلة للامتحانات

الأحد 29/مارس/2020 - 10:02 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع بديل الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بأعمارها يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه يتم الآن الاستعداد لكافة التفاصيل بشكل مبسط وهو أسهل بكثير من الامتحانات التقليدية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "سيتم الإجابة على كافة الأسئلة خلال يومين"، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الأكواد على الطلبة للدخول بها إلى المكتبة الرقمية.

وأوضح أن الصفوف الابتدائي وحتى الإعدادية ستستبدل الامتحانات بمشروع بحثي لكل طالب وهو نظام معترف به في كافة دول العالم عبر منصة ستكون جاهزة الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن المذاكرة ستكون عبر مكتبة رقمية.

ولفت إلى أنه في حال تعذر وصول الطلبة في تقديم المشروع لعدم وجود إنترنت، يمكن الحضور للمدرسة وتسليم المشروع بشكل ورقي.

وعلق الوزير على مشاهد الازدحام التي شهدتها اليوم فروع شركات الاتصالات والسنترالات، قائلًا: "فوجئنا بهذا الازدحام ولا أعلم من أخبر الطلبة بالنزول للسنترال ونسقنا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم تفاديًا للزحام الذي شهدته السنترالات، وسنقوم بفتح بعض المدارس لتسليم الشرائح دون الحاجة لتكرار مشهد تكدس اليوم".

وعن وضع الطلاب في الخارج، قال الوزير: "الامتحانات كانت ترسل لهم عبر الحقائب الدبلوماسية والآن أصبح الأمر صعبًا"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن حل إلكتروني خلال 48 ساعة على الأكثر.

موضوعات متعلقة

تسجيل العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة للحصول على 500 جنية

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

الصحة: 4 وفيات و33 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

المطربة إيناس عز الدين تعلن إصابتها بفيروس كورونا (فيديو)

رسميًا.. «التعليم» تعلن المحذوف والأجزاء الملغاة بمناهج الثانوية العامة

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر إعجاب محمد على كلاى بـ جمال عبدالناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

تفاصيل وضع شادية في الحجر الصحي 5 أيام.. «كانت عائدة من دولة آسيوية»

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

نجم الساعة

سر إعجاب محمد على كلاى بـ جمال عبدالناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

إشارة تردد قناة osn movies kids على النايل سات

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

رسام يوثق أزمة «كورونا» بأكثر من 60 كاريكاتيرًا ساخرًا (صور)

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

مقالات الرأي
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
د. منى حلمى
برهانى الأعظم على أننى مستعصية على الفهم أخذل كل التوقعات والتنبؤات
ماجد حبته
لجان «المافيا» الإلكترونية!
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
المزيد

الثقافة

تخفيضات 15% على إصدارات صفصافة وإيصالها مجانًا للمنازل

الثلاثاء.. إحياء ذكرى العندليب واستعراض مشوار الموجي

«رؤى» للأفلام القصيرة يبدأ عرض أفلام دورته الثالثة إليكترونيًا

«من بينها الرحلة».. 4 سير ذاتية تمتعت بجرأة البوح تعرف عليها