الغد يواصل حملات التطهير والوقاية لمكافحة كورونا بالجيزة

قال حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، إنه يواصل مساهمته في جهود التطهير والوقاية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذى يعانى منه معظم دول العالم، مضيفًا: أن أمانة الحزب بمحافظة الجيزة برئاسة خالد جمال نائب رئيس الحزب وأمين عام الجيزة تتواصل مع الجمعيات الأهلية من أجل عمل خطة متكاملة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتعقيم فى كافة أنحاء المحافظة.وأضاف "حزب الغد"، فى بيان له اليوم، أن حملة التعقيم والوقاية التى تقوم بها أمانة الحزب بالمحافظة بمشاركة مها شريف نائب رئيس الحزب للعلاقات المصرية والدولية ومشرف عام أمانة الجيزة.. مشيرًا إلى أن حملة التعقيم والوقاية ستستمر على مدار أيام متتالية بداية من اليوم.