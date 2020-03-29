وزيرة الصحة: الأطباء والممرضات ليسوا أقل من الجنود والشهداء

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن جميع العاملين في القطاع الطبي يشعرون بأنهم يخدمون بلدهم مثل الجنود ويبذلون عملهم بإخلاص.وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المُذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "هم ليسوا أقل مكانة من الجنود والشهداء على الجبهة".وأشارت إلى أن تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لهم يسهم في رفع حماس الطاقم الطبي في ظل الظروف الاقتصادية التي نجمت عن أزمة كورونا على مستوى العالم، ولفتت إلى أن مطلب زيادة البدلات كان من سنوات.وأوضح الدكتورة هالة زايد تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم وأقر خلاله رفع بدلات الأطباء بنسبة 75% وصرف مكافآت استثنائية لأطباء مستشفيات الحجر الصحي والصدر.وأردفت: "أطلعنا الرئيس السيسي خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم على آخر تطورات فيروس كورونا ومعدلات الإصابة والانتشار والإجراءات الحازمة التي مازلنا نتخذها حتى الآن".ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المهن الطبية بنسبة 75%، بالإضافة لتوجيهاته لصندوق تحيا مصر لصرف مكافآت استثنائية للعاملين في مستشفيات العزل والحجر الصحي والحميات والقائمين على العمل بشكل مباشر.وأوضحت وزيرة الصحة أن هذه البدلات وفقًا للقانون بين 400-700 جنيه، ومن ثم فإن الزيادة بنسبة 75% ستكون كنسبة من هذه الأرقام المبينة في صحيح القانون وفقًا للدرجة.