«انحطاط علمي».. كيف حاول عصام حجي تشويه إجراءات مصر لمواجهة كورونا؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن عصام حجي استند في بحث مغمور لـ"كندي" في تشويه إجراءات الدولة المصرية لمواجهة كورونا، لافتًا إلى أن هذا البحث يشير إلى أن عدد المصابين بالفيروس في مصر يتخطّى الأرقام المعلنة من وزارة الصحة، وأن الدولة تخفي الأرقام الحقيقية.أضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الباحث الكندي الذي نشر البحث شخص مغمور، وله علاقة قوية بقطر، لافتًا إلى أن المجلة التي نشرت البحث اعتذرت عنه: "كل مصيبة بتقابلها مصر لازم نلاقي وراها قطر".وأكد رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور» أن عصام حجي مَارَس نوعًا من الانحطاط العلمي؛ لتشويه الدولة المصرية، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها في الوقت الحالي والتي تستوجب من الجميع الوقوف معها ودعمها".