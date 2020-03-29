مقتل 4 من عائلة واحدة بسبب «بطة» فى أفغانستان

قُتِل أربعة أفراد من عائلة واحدة في أفغانستان في مشاجرة تحولت إلى معركة بالأسلحة على خلفية اصطياد بطة.ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نسختها الإنجليزية عن محمد فاروق، رئيس إدارة التحقيق الجنائي أن شخصًا آخر أصيب في الحادث الذي وقع في قرية بالتو خير في إقليم باروان الشمالي.. مشيرًا إلى أن الشرطة ألقت القبض على شخصين على ذمة التحقيق.وقرية بالتو خير هي واحدة من مناطق الصيد الرئيسية للطيور في شمال أفغانستان.