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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي ثان المنتزه يشن حملة لتنفيذ إجراءات الغلق الاحترازية للتصدى لـ«كورونا»

الأحد 29/مارس/2020 - 09:57 م
حملة
حملة
هبه عويضه
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وجه الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه الإدارات المعنية بالحي بشن حملة موسعة، اليوم الأحد، لإغلاق جميع المراكز التعليمية، والبلاي ستيشن وصالات الجيم، ودور الحضانة بنطاق الحي حفاظًا على الصحة العامة وتجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

استهدفت الحملة تنفيذ الإغلاق الفوري لـ"مركز تعليمي، و3 دور حضانة، وقاعة أفراح، و4 صالات جيم"، بشوارع "ملك حفني بحري، و6 أكتوبر، وأطلس، وجمال عبد الناصر"، باجمالي 9 محاضر غلق.

وتشكلت لجنة الغلق من ممثلي الجهات المعنية (مساعد رئيس الحي مدير إدارة الخدمات، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي)، بحضور ممثلي الجهات المعنية، وبالتعاون مع قسم شرطة ثان المنتزه والكول الأمني المصغر ومعاون مباحث القسم.

جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاري متابعة الحملات لإغلاق أماكن التجمعات بنطاق الحي حفاظا على الصحة العامة.
حملة
حي ثان المنتزه يشن حملة لتنفيذ إجراءات الغلق الاحترازية للتصدى لـ«كورونا»
حي ثان المنتزه يشن حملة لتنفيذ إجراءات الغلق الاحترازية للتصدى لـ«كورونا»
حملة
حي ثان المنتزه يشن حملة لتنفيذ إجراءات الغلق الاحترازية للتصدى لـ«كورونا»
حملة
حي ثان المنتزه يشن حملة لتنفيذ إجراءات الغلق الاحترازية للتصدى لـ«كورونا»
حي ثان المنتزه يشن حملة لتنفيذ إجراءات الغلق الاحترازية للتصدى لـ«كورونا»
حملة
حي ثان المنتزه يشن حملة لتنفيذ إجراءات الغلق الاحترازية للتصدى لـ«كورونا»

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