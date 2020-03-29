«بيطري الأقصر» يواصل حملات التعقيم لمكافحة «كورونا»

أعلن الدكتور عاطف أحمد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، استمرار حملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19.وأوضح أن الحملات تضمنت رش وتطهير مقار النيابة الإدارية ومركز شرطة العوامية والأمن العام بالعوامية ومحطة السكك الحديدية وشوارع التكوين المهني والمحطة بمدينة الأقصر، ومركز الشرطة وإدارة التموين والتأمينات الاجتماعية والسجل المدني بمدينة البياضية، ومقار التضامن الاجتماعي ومركز الشرطة ومركز الإسعاف ومركز الشباب والوحدة الصحية بالعضايمة ومكتب القصب الزراعي ومكتب البريد والجمعية الزراعية، ووحدة العضايمة البيطرية بمدينة إسنا.