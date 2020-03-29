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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مسلسلات رمضان تواجه كورونا بـ«التصوير الداخلي»

الأحد 29/مارس/2020 - 09:50 م
كورونا
كورونا
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يواجه صناع مسلسلات رمضان المقبل أزمة فيروس كورونا بتعديلات على جدول التصوير، والاكتفاء بالمشاهد الداخلية أولا، مع إرجاء التصوير الخارجي لحين تحسن الأوضاع.

وتخوض مسلسلات رمضان سباقا مع الزمن مع اقتراب حلول الشهر الكريم وعدم اكتمال أغلب الأعمال، فضلا عن الصعوبات في تصوير المشاهد الخارجية نتيجة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب فرض حظر التجوال الليلي، والذي يحول دون الخروج للشارع.

ولجأ عدد من صناع المسلسلات إلى تغيير خريطة التصوير والتركيز على المشاهد الداخلية لحين تحسن الأوضاع وإمكانية العودة للتصوير في الشارع مرة أخرى.

وحرص صناع المسلسلات على تعقيم موقع التصوير، وتوزيع المطهرات على فريق العمل، إلى جانب توفير قفازات طبية للوقاية من الفيروس.

ومن بين المسلسلات التي غيرت خريطة التصوير لتمنح الأولوية للمشاهد الداخلية "دهب عيرة"، للفنانة يسرا، حيث عادت للبلاتوه مرة أخرى بعد أن كانت في راحة بسبب كورونا استمرت لمدة أسبوع.

ويجرى التصوير بفيلا في حي المعادي، ويخوض المخرج سامح عبد العزيز سباقا مع الزمن لتصوير جميع المشاهد الداخلية أملا في تأكيد اللحاق بموسم رمضان وتسليم الحلقات الأولى للقنوات الفضائية.

و"دهب عيرة" تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وجومانا مراد، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، وخالد سرحان.

الخطوة نفسها اتخذها صناع مسلسل "تيمون وبومبا" للفنانين أحمد فهمي وأكرم حسني، حيث حرصا على التصوير في ديكور داخلي باستوديو بمنطقة شبرامنت، مع مراعاة الالتزام بكافة تعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس.

ويكثف المخرج أحمد الجندى عدد ساعات التصوير للانتهاء من تصوير أكبر عدد من الحلقات وتسليمها للقنوات الفضائية التي ستعرض العمل.

ويشارك في البطولة لطفى لبيب وعارفة عبد الرسول وبيومى فؤاد، تأليف أيمن وتاروإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث المسلسل فى حلقات منفصلة متصلة والتي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف.

كما يواصل محمد رمضان كذلك تصوير مشاهد مسلسله "البرنس" داخل ديكور حي شعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث انتهى مخرجه من تصوير أكثرمن نصف أحداثه، ويأمل الانتهاء منه بالكامل خلال الأسبوع الأول من رمضان.

وأطلق رمضان حملة ترويج للمسلسل بنشر البوستر الدعائي له، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وظهرمحمد رمضان سجينا في الصورة، حيث تشهد الأحداث دخوله السجن ظلما نتيجة صراعات مع أشقائه.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان.

والمسلسل هو التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان فى الدراما بعد مسلسل "الأسطورة" عام 2016.

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