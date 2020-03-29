المعارك تتسع في طرابلس وخسائر فادحة لميليشيات تركيا (تقرير)

عرضت قناة مداد نيوز السعودية تقريرا يسلط الضوء على تطورات الأوضاع في ليبيا، وزيادة حدة التوتر بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق.



وأشار التقرير إلى أن رقعة المعارك تتسع في ليبيا بين الجيش الوطني وقوات الوفاق والميليشيات والمرتزقة التابعين لها حيث امتدت من العاصمة طرابلس إلى مدينتي سرت ومصراتة على الرغم من الدعوات الأممية لوقف المعارك في ظل تفشي كورونا.



ولفت التقرير إلى أن بيان شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني أعلنت استهدفت عددا من العربات والآليات في منطقة بوقرين شرق مصراتة وأسرت 4 أفراد من مجموعات "الحشدالميليشياوي".



ووفقا للتقرير فإن بيان للمركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" أعلن عن سقوط نحو 100 مرتزق ما بين قتيل وجريح من الإرهابين الذين أرسلهم أردوغان لدعم حكومة الوفاق الليبية بعد هجوم فاشل على الجيش في هذه المنطقة، كما أوضح البيان أن إصاباتهم تراوحت ما بين متوسطة وحرجة.

