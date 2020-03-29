نبيلة مكرم: نضع إجلاء العالقين بالخارج على رأس أولوياتنا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة وضع المصريين في الخارج على رأس أولوياتنا مهما كلف الحكومة من أعباء مالية.وقالت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لتلقي جميع استغاثات المصريين العالقين في الخارج للعمل على إعادتهم، متابعة: "هناك حراك بين خارجيتنا مع الخارجيات الأخرى لإعادة المصريين العالقين، لأن بعض الدول ترفض تسيير أي رجلات طيران في الوقت الحالي".وواصلت: "في إطار العلاقات الطبية بيننا وبين الدول نحاول إعادة المصريين العالقين، مثل عودة العالقين في السعودية، وقدرنا ناخد المعتمرين والزيارات وهكذا الحال في الكويت".