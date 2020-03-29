مصر تدين إطلاق الحوثيين صاروخين بالستيين على الرياض وجازان

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين.وأعربت الخارجية في البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابيّن، مؤكدًة تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم مصر كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.