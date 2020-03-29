وزير الخارجية: خطة لجلب العالقين المصريين فى الخارج

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الوزراة على مدار يومين بكل أجهزتها المعنية بالشئون القنصلية بالإضافة إلى مكتب الوزير لشئون الطيران، تبحث كيفية إعادة العالقين من الخارج، موضحًا أن العملية معقدة وبها تفاصيل كثيرة والسفارت تحاول أن تتواصل مع كل العالقين في الخارج من البلاد المختلفة حتى تتمكن من إعادتهم والتنسيق مع وزارة الطيران لذلك.وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك خطة تم وضعها لإعادة العالقين من الخارج، والوزارة بصدد عرضها على رئيس الوزراء، وفي حال الموافقة عليها، ستضع شركة مصر للطيران برنامجًا لإيفاد طائرات لجلب العالقين.وواصل: أن العالقين الذين تعنيهم الدولة هم الموجودون في الخارج بشكل مؤقت وعارض ويضطرون للعودة إلى بلادهم، وفي مقدمة هؤلاء الطلبة الذي أغلقت جامعتهم وأماكن إقامتهم في الخارج.ووجه وزير الخارجية نصيحة للمصريين المقيمين بالخارج، بأن يظلوا في أماكنهم ويلتزموا بعدم الخروج من منازلهم لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أنه فور الموافقة على خطة عودة العالقين بالخارج سيتم الإعلان عن جدول الطائرات.