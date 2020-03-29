مستقبل وطن يطلق مبادرة لتوزيع الأغذية على الأسر الأكثر احتياجًا بالسويس

أطلقت أمانة مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمحافظة السويس، وتحت رعاية المحاسب أحمد خشانة، أمين الحزب بالمحافظة، مبادرة بعنوان "دايما معاك"، لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمراكز المحافظة.وقامت أمانه الحزب في قسم عتاقة بتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من المناطق المختلفة داخل نطاق الحي.وقال المحاسب أحمد خشانة إن المبادرة التي أطلقتها الأمانة تستمر لمدة 5 أيام، حيث سيتم توزيع المواد الغذائية بالمجان على الأسر المتضررة على مستوى أحياء السويس الخمسة.وأشار "خشانة" إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن أمانات الحزب بأقسام السويس، قامت بإجراء بحث اجتماعي، لتحديد الأسر المستحقة، ليسهل الوصول إليها، لتوزيع المواد الغذائية عليها.