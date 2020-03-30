«الصحة» تكشف سر ارتفاع نسبة الشفاء من «كورونا» بمصر

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد في ارتفاع وهذا بفضل البروتوكول العلاجي المتبع تطبيقه في مصر منذ البداية.وأضاف خالد مجاهد، خلال مداخلة تليفزيونية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في مصر وصل إلى 609 حالات ومن ضمنهم 132 حالة تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفى العزل، بالإضافة إلى 4 وفيات جديدة اليوم.وأوضح خالد مجاهد أن المتوفين الأربعة وصلوا إلى المستشفى في حالة خطيرة جدا وتتراوح أعمارهم من 58 إلى 84 عاما.وتابع: «الوزارة لم تعزل أي محافظات بالكامل إلى الآن، ولكن نقوم بعمل حجر صحي للمخالطين بالحالات الإيجابية التي نعثر عليها حتى نقوم بتقييد وضع الفيروس في هذا المكان ومنع انتشاره».وأردف: «إن لم نقم بإجراءات العزل للمخالطين سينتشر هذا الفيروس في أنحاء المكان ولن نستطيع السيطرة عليه».