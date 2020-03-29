المحافظ: لم نعزل أى قرية فى دمياط بسبب كورونا

نفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ما تردد حول عزل بعض القرى بدمياط بسبب أزمة كورونا، مشيرة إلى أن هذا القرار ليس بيدها، وفي حال حدوثه سيصدر من مجلس الوزراء.وأضافت منال عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الأوضاع في المحافظة جيدة، وأغلب المواطنين يستجيبون للإجراءات الاحترازية، موضحة أن هناك قلة من المواطنين تصرفوا بشكل سيء يوم الجمعة الماضية بالتواجد على الشواطئ في منطقة اللسان، وأصدرنا قرار بغلق الشواطئ.وأكدت أن المجتمع المدني يقوم بدور عظيم في مواجهة كورونا، مشيرة إلى أن المجتمع المدني وفر كميات كبيرة من الكلور لتعقيم المؤسسات والشوارع والمكروباص لحماية الناس.وتابعت: "نطهر كل مراكز القرى، ودخلنا قرى فراسكور النهاردة وغدًا سنكمل تعقيم باقي القرى داخل المحافظة".وعن العمالة غير المنتظمة، قالت: "بعض رجال الأعمال والمؤسسات أخذوا بيانات العمالة غير المنتظمة والجمعيات الأهلية وفرت لهم مساعدات مالية وغذائية، ووزارة التضامن تصرف مبلغ 500 جنيه مساعدة لهم".