أبوظبي تبحث مع العراق جهود احتواء «كورونا»

بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اتصال هاتفي - مع الرئيس العراقي برهم صالح، العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي بين البلدين، وإمكانات تنميتها وتطويرها في جوانبها كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد أن الجانبين بحثا عددًا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مستجدات انتشار فيروس "كورونا" والجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعياته.واطَّلع ولي عهد أبو ظبي من الرئيس العراقي على تطورات الأوضاع في العراق، وجهود الحكومة والإجراءات التي تتخذها لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره واحتواء تداعياته الإنسانية والصحية والاقتصادية على البلد.وأكد بن زايد أن الإمارات حريصة على التعاون والتنسيق مع العراق في احتواء ومعالجة تداعيات انتشار الفيروس في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها العالم أجمع، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ العراق وشعبه الشقيق من كل مكروه.ومن جانبه، أكد الرئيس العراقي متانة العلاقات الأخوية مع الإمارات، وحرصه الدائم على ترسيخها على مختلف الأصعدة، مشيدًا بمواقف الإمارات الأصيلة الداعمة والمساندة للعراق في مختلف المراحل.وشدد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون الدولي وتنسيق الجهود المشترك وتبادل المعلومات والتجارب بين الدول لمكافحة وباء "كورونا" والحد من تداعياته في الجوانب كافة الإنسانية والصحية والاقتصادية على المجتمعات ودول العالم.