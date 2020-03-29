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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير اقتصادي: 70% من القوى العاملة بالعالم توقفت بسبب كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 08:35 م
كورونا
كورونا
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الرأسمالية لن تنهار بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأضاف سليمان خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «نحن مقبلون على أزمة كساد كبيرة خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سيتأثر سلبيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن 70% من القوى العاملة حول العالم توقفت على خلفية فيروس، مشيرا إلى أن قمة العشرين أعلنت على 5 تريليونات دولار كمساعدات على خلفية الأزمة الاقتصادية التي سيشهدها العالم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.

وأعرب الرئيس، خلال الاجتماع، عن التقدير لكل العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2،25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

كما وجه الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكل العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج من غير المقيمين، مع التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية معهم فور وصولهم إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

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