أول فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة السورية هناء نصور، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، معتبرة أن إعلانها واجب مقدس تجاه الآخرين.يأتي هذا بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة السورية تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، لترتفع الحصيلة إلى 9 إصابات ووفاة واحدة.وكانت الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق اليوم عن فرض حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من الساعدة الـ6 مساء الثلاثاء القادم وحتى يوم 16 أبريل القادم، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة لحصر أي انتشار لاحق لوباء كورونا في البلاد.ودعت السلطات السورية المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم الخروج من المنازل إلا لشراء الاحتياجات الأساسية والابتعاد عن التجمعات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي