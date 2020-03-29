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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب الغد يطلق «اللجنة الشعبية الوطنية للتصدى للأزمات»

الأحد 29/مارس/2020 - 08:33 م
موسي مصطفى موسى
موسي مصطفى موسى
أشرف لاشين
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أكد المهندس موسي مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحزب ملتزم بقرارات الدولة في مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، خاصة في منع التجمعات، لافتا إلى أن أعضاء الحزب وقياداته يتواصلون مع بعضهم البعض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ للتنسيق والتحرك لتنفيذ أنشطة الحزب لمساعدة الدولة في مواجهة كورونا.

وقال موسي في تصريح لـ"الدستور"، إن الحزب اقترح تشكيل ما يسمى بـ"اللجنة الشعبية الوطنية للتصدى للأزمات"، لمواجهة أى أزمة عالمية أو محلية نتعرض لها مستقبليًا، لافتا إلى أن تلك اللجنة سيتم تشكيلها في بداية الأمر من لجنة تأسيسية مصغرة من داخل "الغد" على أن تتوسع دائرة المشاركه بعد ذلك لجميع الفئات والجهات المختلفة من أحزاب أخرى وشخصيات عامة وغيرهم.

وأوضح أن اللجنة سيكون لها تمثيل في أنحاء الجمهورية، وأن الهدف من ذلك أولا جمع تبرعات من الجميع تبدأ بـ١٠جنيهات، وأن الهدف من ذلك هو تقديم يد العون والمساعدة إلى كل مواطن محتاج المساعدة، مؤكدا أنهم يدرسون حاليا الآلية التى سيتم تنفيذها من خلالها وجمع التبرعات على أن يكون ذلك من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن أو الوزارات المختصة وصندوق "تحيا مصر"، بحيث تكون تلك الجهات هى المنوطة بعملية جميع التبرعات والإنفاق.

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