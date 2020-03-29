الأنبا رافائيل: نصلى لنعود لحضن كنيستنا سريعًا

قال الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، إنه عندما يكتب أحد الآباء، أو أحد الخدام، كلمة لتعزية الشعب، في ظرف قاسٍ جدًا، وهو إغلاق الكنائس أمام المؤمنين؛ فإنه - بكل تأكيد - لا يقصد التقليل من قيمة الكنيسة كبيت الله، ومسكن موضع راحته، ولا يقصد أيضًا تكريس فكرة الاستغناء عن الليتورجيا، كشركة صلاة يجتمع فيها المؤمنون حول المسيح، بقيادة الاكليروس، ولا يمكن مساواة أي ممارسة روحية، بقيمة الافخارستيا، والشركة في جسد الرب ودمه الأقدسين.

واضاف في بيان نشرته الصفحة الرسمية لإيبارشية وسط القاهرة عبر "فيس بوك": "وكذلك أيضًا، اجتماعنا في الكنيسة، لا يقلل من قيمة وأهمية المخدع".

وتابع: "لكنه ظرف استثنائي، نصلي أن ينتهي سريعًا، ونعود لحضن كنيستنا الغالية، ونتمتع بمسيحنا القدوس، لكن، لحين السماح بفتح الكنائس، دعونا نتذوق جمال المخدع، والصلاة العائلية، والالتفاف حول الكتاب المقدس في البيت".