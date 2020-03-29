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محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

2.6 مليار جنيه إجمالى الرسوم والضرائب بجمارك بورسعيد خلال شهر

الأحد 29/مارس/2020 - 08:26 م
جمارك
جمارك
راندا التوني
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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد خلال فبراير 2020 عن مشمول 7123 شهادة جمركية برسم الوارد النهائي، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية 462 مليون و183 ألف جنيه، وبلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة حوالى 2 مليار و205 مليون و242 ألف جنيه.

كانت معظم أصناف الوارد عبارة عن (مستلزمات إنتاج الأحذية والشنط والملابس - واكسسوار محمول - وأدوات مكتبية - أقمشة ومفروشات - أدوات منزلية) وكانت أصناف واردات المنطقة الحرة ببورسعيد عبارة عن (ملابس جاهزة- أحذية - شنط - أجْهزة كهربائية).

وبلغ عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مَشْمولها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب_ شرق ) 628 شهادة جمركية قيمتها الإجمالية مليار و220 مليون و147 ألف جنيه.

كانت معظم الأصناف التي تم تصديرها عبارة عن (دريس برسيم - خردة معادن - مواد غذائية وفواكه)، وتم تحصيل 10 ملايين و282 ألف جنيه كرسم صادر خلال الشهر.

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